В ФРГ анонсировали поставку 18 немецких танков и трёх португальских на Украину в марте

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал поставку 18 немецких и трёх португальских танков Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами в марте для Украины.

«Только что узнал, что 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с обученными бригадами ещё в текущем месяце смогут попасть в зону действий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.