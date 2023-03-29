В украинских Воздушных силах считают, что Киев должен готовиться к получению F-16

В украинских Воздушных силах считают, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.

Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Нам нужно позитивное решение о передаче Украине многоцелевого военного самолёта F-16. Передача техники — непростой процесс. А процесс (подготовки. — RT) должен начаться уже сейчас. То есть всё начнётся с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолётов и аэродромная сеть», — сказал он в эфире канала «Рада», его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Белом доме напомнили, что Соединённые Штаты по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.