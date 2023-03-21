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В Белом доме вновь заявили, что не рассматривают поставку истребителей Украине

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Соединённые Штаты по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.
В Белом доме вновь заявили, что не рассматривают поставку истребителей Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Президент (США Джо Байден. — RT) ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы», — цитирует его РИА Новости.

Кирби уточнил, что речь идёт об артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО.

Ранее замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания готова восполнить пробелы в вооружении Польши, которые могут возникнуть после поставок Украине истребителей МиГ-29.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.

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