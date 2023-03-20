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Замглавы Минобороны Британии заявил о готовности пополнить запасы вооружения Польши

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Великобритания готова восполнить пробелы в вооружении Польши, которые могут возникнуть после поставок Украине истребителей МиГ-29, заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.

«Мы очень позитивно отнесёмся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72... То же самое относится к истребителям», — цитирует его Die Welt.

При этом, по словам Хиппи, подобных запросов со стороны Польши не поступало.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются неэффективными.

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