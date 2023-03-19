Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта.

«Я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет. Поляки просто создали новые цели для российской армии», — сказал он в опубликованном на YouTube интервью журналисту Стефану Гарднеру.

Риттер добавил, что, к несчастью для украинских лётчиков, средняя продолжительность жизни истребителей окажется «крайне короткой».

Ранее украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко выразил мнение, что невозможно обучить экипаж для 200 самолётов, которые Украина просила у Запада зимой.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.