Украинский эксперт Романенко: обучить лётчиков для 200 запрошенных самолётов нереально
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«Говорили, что нам нужно 200 самолётов, но нереально подготовить такое количество лётчиков», — цитирует его РИА Новости.
Романенко добавил, что для начала необходима одна бригада, в которую входят 24 самолёта, это 30 пилотов.
Таким образом возможно «прикрыть свои войска с воздуха», уточнил он.
17 марта представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются неэффективными.