Украинский эксперт Романенко: обучить лётчиков для 200 запрошенных самолётов нереально

Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире телеканала «Freeдом» выразил мнение, что невозможно обучить экипаж для 200 самолётов, которые Украина просила у Запада зимой.

«Говорили, что нам нужно 200 самолётов, но нереально подготовить такое количество лётчиков», — цитирует его РИА Новости.

Романенко добавил, что для начала необходима одна бригада, в которую входят 24 самолёта, это 30 пилотов.

Таким образом возможно «прикрыть свои войска с воздуха», уточнил он.

17 марта представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются неэффективными.