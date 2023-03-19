Узнать больше

Украинский эксперт Романенко: обучить лётчиков для 200 запрошенных самолётов нереально

Короткая ссылка
Украинский авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире телеканала «Freeдом» выразил мнение, что невозможно обучить экипаж для 200 самолётов, которые Украина просила у Запада зимой.
Украинский эксперт Романенко: обучить лётчиков для 200 запрошенных самолётов нереально
  • Gettyimages.ru

«Говорили, что нам нужно 200 самолётов, но нереально подготовить такое количество лётчиков», — цитирует его РИА Новости.

Романенко добавил, что для начала необходима одна бригада, в которую входят 24 самолёта, это 30 пилотов.

Таким образом возможно «прикрыть свои войска с воздуха», уточнил он.

17 марта представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются неэффективными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить