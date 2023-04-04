Резников заявил, что Украина ждёт от Запада истребителей, которые она просила у Санты
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«Дискуссия с партнёрами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолётов непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте», — написал Резников в Facebook*.
Ранее в украинских воздушных силах выразили мнение, что командование должно начать подготовку к приёму от Запада многоцелевых боевых самолётов F-16.
В марте в МИД Украины заявили, что не рассчитывают на поставки истребителей в ближайшее время.
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