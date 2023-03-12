В МИД Украины заявили, что не рассчитывают на поставки истребителей в ближайшее время
- РИА Новости
Об этом Кулеба сказал в интервью газете Bild am Sonntag.
«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — отметил украинский министр.
Именно поэтому, добавил он, Киев настаивает на том, чтобы обучение украинских пилотов проходило сейчас, чтобы к тому моменту, когда истребители будут поставлены, пилоты были готовы к их использованию.
10 марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что поставка истребителей ВСУ будет означать прямую вовлечённость стран НАТО в украинский конфликт.