В МИД Украины заявили, что не рассчитывают на поставки истребителей в ближайшее время

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не рассчитывает на поставки истребителей украинской армии в ближайшее время.

Об этом Кулеба сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — отметил украинский министр.

Именно поэтому, добавил он, Киев настаивает на том, чтобы обучение украинских пилотов проходило сейчас, чтобы к тому моменту, когда истребители будут поставлены, пилоты были готовы к их использованию.

10 марта первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что поставка истребителей ВСУ будет означать прямую вовлечённость стран НАТО в украинский конфликт.