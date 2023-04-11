Премьер Моравецкий: в Польше появится логистический тыл восточного фланга НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что склады, строительство которых ведётся в республике, будут хранить тысячи единиц военной техники НАТО.

По его словам, как пишет РИА Новости, в республике создаётся «логистический тыл» восточного фланга НАТО.

«В Повидзе и некоторых других местах в Польше будут складироваться несколько тысяч единиц военного оборудования НАТО. Это танки, БМП, разного рода вооружение, которое позволит быстро активизировать восточный фланг НАТО, если будет такая необходимость», — уточнил он.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава рассчитывает на авиацию и артиллерию Финляндии после вступления этой страны в НАТО.

4 апреля глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.