Глава МИД Польши Рау заявил, что Варшава рассчитывает на авиацию и артиллерию Финляндии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава рассчитывает на авиацию и артиллерию Финляндии после вступления этой страны в НАТО.

По его словам, Финляндия будет очень сильным звеном восточного фланга НАТО.

«Мы знаем, чем она известна, — сильной авиацией, сильной артиллерией, большими и очень хорошо обученными резервами», — цитирует Рау РИА Новости.

Польский министр добавил, что вступление Финляндии в НАТО является «очень хорошим приобретением и усилением».

Ранее Финляндия официально стала 31-м членом организации.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона отреагирует на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

По его словам, Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что Россией будет сделано в ответ.