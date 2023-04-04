Глава МИД Польши Рау заявил, что Варшава рассчитывает на авиацию и артиллерию Финляндии

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Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава рассчитывает на авиацию и артиллерию Финляндии после вступления этой страны в НАТО.
Глава МИД Польши Рау заявил, что Варшава рассчитывает на авиацию и артиллерию Финляндии
  • AFP
  • © Antti Hämäläinen / Lehtikuva

По его словам, Финляндия будет очень сильным звеном восточного фланга НАТО.

«Мы знаем, чем она известна, — сильной авиацией, сильной артиллерией, большими и очень хорошо обученными резервами», — цитирует Рау РИА Новости.

Польский министр добавил, что вступление Финляндии в НАТО является «очень хорошим приобретением и усилением».

Ранее Финляндия официально стала 31-м членом организации.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона отреагирует на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

По его словам, Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что Россией будет сделано в ответ.

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