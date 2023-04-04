Замглавы МИД Рябков: Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона отреагирует на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

«Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будет сделано в ответ», — сказал замминистра.

Он отметил, что Москва откалибрует свои действия на фоне присоединения Хельсинки к НАТО «в соразмерно меняющейся обстановке».

Также Рябков считает, что безопасность Финляндии и в целом НАТО не усилится.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, «любые угрозы на нашем направлении будут парироваться».

Ранее Финляндия официально стала 31-м членом организации.

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья Устава НАТО с 4 апреля распространяется на Финляндию.