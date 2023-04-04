Замглавы МИД Рябков: Россия отреагирует на вступление Финляндии в НАТО
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«Мы в спокойном ключе обнародуем, когда настанет подходящий момент, то, что нами будет сделано в ответ», — сказал замминистра.
Он отметил, что Москва откалибрует свои действия на фоне присоединения Хельсинки к НАТО «в соразмерно меняющейся обстановке».
Также Рябков считает, что безопасность Финляндии и в целом НАТО не усилится.
По словам замглавы внешнеполитического ведомства, «любые угрозы на нашем направлении будут парироваться».
Ранее Финляндия официально стала 31-м членом организации.
Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Пятая статья Устава НАТО с 4 апреля распространяется на Финляндию.