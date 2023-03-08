Onet: польские военные заявили о неполадках автоматов Grot, поставляемых Украине

Польские военные заявили о серьёзных технических проблемах с автоматами Grot, которые Минобороны Польши поставляет украинской армии, пишет издание Onet.

«После совместного учения польских и украинских спецназовцев с автоматами Grot в командование специальных войск поступил отчёт. Польские солдаты перечислили длинный список очень серьёзных проблем с этим оружием», — говорится в материале.

По оценкам военных, автоматы «постоянно заедали», во многих экземплярах после занятий отсутствовали болты крепления ствола и прочие детали.

«Солдаты также пишут о низкой точности стрельбы», — отметили журналисты.

В начале января министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года на поставку автоматов Grot, согласно которому польская армия докупит дополнительные 70 тыс. таких автоматов, которые ранее поставляли на Украину.