Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне у границ с Польшей и Украиной

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В Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне «Брестский» началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.
Белорусские ракетчики проводят учения на полигоне у границ с Польшей и Украиной
  • РИА Новости

«Как отметил командир зенитного ракетного дивизиона, все задачи решались в условиях, максимально приближенных к боевым, с практически непрерывным воздействием диверсионно-разведывательных групп условного противника», — уточняется в сообщении в Telegram.

Отмечается, что также было организовано взаимодействие с военнослужащими 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и подразделениями РЭБ. 

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в республике проводится штабная тренировка ВВС и ПВО. Отмечается, что учения продлятся по 6 апреля 2023 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича.

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