WP: Зеленский заявил, что узнал об утечке данных Пентагона из СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ, пишет газета The Washington Post.

Зеленский отметил, что узнал об этом происшествии из новостей.

«Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона», — приводит издание его слова.

Он добавил, что это плохо для репутации США и Белого дома.

Ранее постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что практической пользы для России от «утечек» Пентагона нет, попавшая в СМИ информация не содержит ничего нового для российской стороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона.