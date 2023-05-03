Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

WP: Зеленский заявил, что узнал об утечке данных Пентагона из СМИ

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ, пишет газета The Washington Post.

Зеленский отметил, что узнал об этом происшествии из новостей.

«Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона», — приводит издание его слова.

Он добавил, что это плохо для репутации США и Белого дома.

Ранее постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что практической пользы для России от «утечек» Пентагона нет, попавшая в СМИ информация не содержит ничего нового для российской стороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить