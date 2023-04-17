Байден поручил главе Нацразведки США провести оценку ущерба, нанесённого утечкой документов

Президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент поручил директору Нацразведки провести систематическую оценку ущерба в масштабах всего разведывательного сообщества», — цитирует его ТАСС.

Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

В МИД России также не исключили, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с ЦРУ или Агентством национальной безопасности (АНБ).