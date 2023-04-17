Байден поручил главе Нацразведки США провести оценку ущерба, нанесённого утечкой документов
«Президент поручил директору Нацразведки провести систематическую оценку ущерба в масштабах всего разведывательного сообщества», — цитирует его ТАСС.
Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.
В МИД России также не исключили, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.
По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с ЦРУ или Агентством национальной безопасности (АНБ).