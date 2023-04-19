Подразделение, в котором состоит виновник утечек Пентагона, приостановило разведработу

Короткая ссылка
Подразделение ВВС США, в котором состоит обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, приостановило разведывательную миссию.

«102-е крыло разведки в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную задачу», — цитирует Associated Press заявление.

Отмечается, что данная миссия временно передана другим подразделениям ВВС.

Ранее постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что практической пользы для России от «утечек» Пентагона нет, попавшая в СМИ информация не содержит ничего нового для российской стороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить