Подразделение, в котором состоит виновник утечек Пентагона, приостановило разведработу

Подразделение ВВС США, в котором состоит обвиняемый в причастности к утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, приостановило разведывательную миссию.

«102-е крыло разведки в настоящее время не выполняет возложенную на него разведывательную задачу», — цитирует Associated Press заявление.

Отмечается, что данная миссия временно передана другим подразделениям ВВС.

Ранее постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что практической пользы для России от «утечек» Пентагона нет, попавшая в СМИ информация не содержит ничего нового для российской стороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона.