Генсек НАТО Столтенберг: в слитых в сеть документах Пентагона есть неверные данные

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ранее «слитых» в сеть документах Пентагона есть неверные данные.

Об этом сообщает CNN.

«Мы все видели, что некоторые из этих утёкших данных некорректны и ими манипулируют... Я не думаю, что они повлияют на то, что делают союзники по НАТО, когда речь заходит об Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянный член Совета безопасности России, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что практической пользы для России от «утечек» Пентагона нет, попавшая в СМИ информация не содержит ничего нового для российской стороны.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона.