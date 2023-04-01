«Способ переломить ситуацию»: европейские страны близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа на Украину, в разговорах европейских лидеров скоро станет легитимным. Политик напомнил, что ранее подобные дискуссии предшествовали принятию решения о поставках различных видов техники Киеву. В Москве считают, что Запад ищет способ вступить в конфликт на стороне Киева. По словам экспертов, страны ЕС и НАТО рассматривают сценарии, с помощью которых надеются переломить военную ситуацию на Украине в пользу сил киевского режима.

Европейские страны близки к обсуждению вопроса об отправке «миротворческих войск» на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа (на Украину. — RT) или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — приводит слова Орбана РИА Новости.

Венгерский лидер напомнил, что годом ранее в ЕС шли дебаты о том, можно ли посылать летальное оружие Украине.

«Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Страны Запада тоже колебались. Но сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос: только танки, или сколько самолётов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», — отметил Орбан.

По мнению премьера Венгрии, из-за подобных обсуждений угроза третьей мировой войны становится реальностью, а не литературным преувеличением.

На фоне заявления Орбана венгерский парламент утвердил резолюцию, призывающую международное сообщество обеспечить мирное разрешение ситуации на Украине и избегать действий, способных привести к эскалации конфликта.

Виктор Орбан

AP

© Denes Erdos

Ранее премьер Венгрии уже высказывался о том, что европейские страны постоянно балансируют на грани войны с Россией, поставляя Киеву всё более смертоносное оружие.

«Европа в эти самые минуты сползает в войну, опасно балансируя (на грани. — RT). Вообще, она, по сути, уже опосредованно воюет с Россией», — заявил Орбан 18 февраля в ежегодной речи, выступая перед своими сторонниками в Будапеште.

Двойственная позиция

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные обсуждения крайне опасными.

«Если речь идёт уже о серьёзных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема», — отметил представитель Кремля.

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В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что под эгидой миротворческой миссии Запад хочет направить на Украину войска для прямого участия в конфликте.

«Очевидно и то, что такие «миротворцы» — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Напомним, что с начала российской специальной военной операции на Украине лидеры ЕС и НАТО неоднократно заявляли, что не планируют отправлять своих солдат для участия в конфликте на украинской территории. Кроме того, официальные лица Евросоюза и Североатлантического альянса отрицают, что являются стороной конфликта на Украине, несмотря на поставки оружия и тяжёлой военной техники киевскому режиму.

В Кремле такую двоякую позицию евро-атлантических стран отвергают. В январе 2023 года Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает действия Запада как прямую вовлечённость в конфликт.

«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлечённость этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве всё, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлечённость в конфликт. Мы видим, что она растёт», — подчеркнул представитель Кремля.

Европарламент

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«Я считаю, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, принимая при этом во внимание те обстоятельства, что мы невоюющая сторона и хотим таковой оставаться и дальше. Статус невоюющей стороны означает неучастие напрямую в войне. Мы были бы воюющей стороной, если бы отправили войска, а этого, разумеется, нет на повестке дня и никогда не было», — заявлял при этом в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналиста испанской газеты El Pais о военной помощи, которую ЕС оказывает Киеву.

Высказывание Борреля критически прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая усомнилась в адекватности дипломата и напомнила, что европейские страны уже давно отправляют своих военных на Украину.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран — членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников. Причём их отправка началась задолго до 2022 года», — подчеркнула Захарова в своём Telegram-канале.

Полуофициальное присутствие

Говоря о потенциальной отправке войск ЕС на Украину, Виктор Орбан, очевидно, имеет в виду официальное вступление европейцев в конфликт как воюющей стороны, так как в неофициальном статусе войска ЕС и НАТО там уже давно присутствуют, сказал в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Они работают со сложной техникой и высокоточным оружием, например с системами HIMARS, для которых требуется наведение через военный компонент системы GPS. Американцы и европейцы не передадут коды от этой системы украинским военным, значит, там сидят уполномоченные специалисты НАТО, которые этим занимаются. Вопрос состоит в том, чтобы легализовать их, о чём говорит Орбан. Это означает, что очередные красные линии по вопросу помощи Украине снова отодвигаются, эскалация нарастает», — подчеркнул политолог.

Европейские политики и военачальники не верят в полный успех декларируемого весеннего наступления сил киевского режима, считает Вадим Козюлин.

«Думаю, сегодня на Западе ощущают, что ВСУ выдохлись, и, несмотря на все бравурные заявления, которые делает украинское руководство, очевидно, что успехов в ближайшее время ждать не приходится. Поэтому Запад будет пытаться найти способ переломить ситуацию», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров считает, что заявление Орбана требует осмысления, так как сценарий с участием миротворческого контингента ЕС на Украине до сих пор не озвучивался и вызывает вопросы о его легитимности.

«Миротворческие контингенты не могут действовать от имени Евросоюза, и он не имеет права куда-либо их вводить. Это может быть сделано только Советом Безопасности ООН после проработки по линии департамента по миротворческим операциям. Видимо, в Европе это уже где-то кулуарно обсуждали, но как реально осуществимый сценарий пока это не имеет веса», — отметил эксперт.

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Кроме того, такой сценарий не учитывает реакцию Российской Федерации на официальное прибытие в зону спецоперации на Украине иностранных войск, добавил Владимир Винокуров.

«При этом на часть территорий Украины негласно претендуют и другие страны — например, Польша. Поэтому РФ ожидает какого-то рода вмешательства её войск в будущем. Однако полноправный миротворческий контингент — это другая ситуация, невозможная без рекомендации и разрешения Совбеза ООН», — подчеркнул аналитик.

Участие коллективного Запада во главе с США в конфликте на Украине больше не является ни для кого секретом, сказал Владимир Винокуров.

«Это участие проявляется в виде поставок туда наёмников и «добровольцев» — профессиональных военнослужащих многих стран НАТО, боевой техники и так далее. Поэтому на вопрос участия Запада в конфликте уже есть однозначный ответ: Россия фиксировала это по линии МИД и Минобороны. Теперь остаётся только ждать. Появление же новых сценариев участия ЕС и НАТО в конфликте свидетельствует о том, что все находятся в ожидании дальнейшего развития ситуации на Украине, и в наших интересах как можно быстрее разрешить эту проблему», — заключил собеседник RT.