Премьер Венгрии Орбан: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину.
Премьер Венгрии Орбан: страны ЕС близки к обсуждению отправки миротворцев на Украину
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Об этом он сказал в эфире радио Kossuth. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, они «близки к тому», чтобы лидеры стран ЕС посчитали в своих разговорах «легитимным и принятым» вопрос о том, могут ли европейские государства «послать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа» на территорию Украины либо лучше им этого не делать.

«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заявил Орбан.

Венгерский премьер напомнил о том, что год назад в ЕС шли обсуждения, можно ли отправить летальное оружие ВСУ. 

«Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос», — подчеркнул он.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает необходимым не допустить прямого столкновения НАТО с Россией.

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