Сийярто: Венгрия считает необходимым не допустить прямого столкновения НАТО с Россией

Короткая ссылка
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает необходимым не допустить прямого столкновения НАТО с Россией.
Сийярто: Венгрия считает необходимым не допустить прямого столкновения НАТО с Россией
  • РИА Новости

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Наша позиция ясна: мы хотим мира и должны любыми способами предотвратить эскалацию войны, поэтому наша главная цель — не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией, потому что это приведёт к трагедии», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить