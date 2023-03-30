Сийярто: Венгрия считает необходимым не допустить прямого столкновения НАТО с Россией

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает необходимым не допустить прямого столкновения НАТО с Россией.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Наша позиция ясна: мы хотим мира и должны любыми способами предотвратить эскалацию войны, поэтому наша главная цель — не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией, потому что это приведёт к трагедии», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.