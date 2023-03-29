Лавров: НАТО уже некуда глубже втягиваться в конфликт на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
По его словам, в ходе переговоров стороны обратили внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт на Украине уже давно.
«И втягиваются в него всё глубже. Глубже уже, по-моему, некуда. И фактически воюют на стороне киевского режима», — отметил Лавров.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.