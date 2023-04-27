«Проблема не в недостатке планов»: в МИД России отреагировали на телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского

В МИД России заявили, что Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине, но управляемый Вашингтоном Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру. Так Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор главы КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. По итогам этой беседы пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у мирных планов Киева и Пекина есть точки соприкосновения. В свою очередь, Зеленский снова заявил о необходимости возвращения к границам 1991 года. Эксперты отмечают, что, несмотря на мирные инициативы Китая, решение об участии в возможных переговорах будет приниматься не в Киеве, а в США.

Москва видит готовность Пекина прикладывать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине, однако Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля этого года соответствующего позиционного документа», — отметила дипломат.

Так Захарова прокомментировала телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова напомнила, что Киев уже демонстрировал своё отношение к мирным инициативам, отвергнув практически готовые мирные договорённости на переговорах с РФ весной 2022 года.

«Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — подчеркнула Захарова.

Российский дипломат также напомнила, что администрация Зеленского официально запретила коммунистическую идеологию и коммунистическую партию, а в Верховной раде оспаривают статус Тайваня как части КНР.

«Обмен мыслями»



Телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским состоялся 26 апреля. В Пекине уточнили, что он прошёл по просьбе украинской стороны. В заявлении МИД Китая сообщается, что в ходе разговора председатель КНР подчеркнул, что «единственным выходом из кризиса являются диалог и переговоры».

«Китай будет и впредь способствовать мирным переговорам, прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира. Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Дом народных собраний в Китае

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Позднее заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь сообщил, что специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине возглавит бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

Телефонный разговор с лидером КНР прокомментировали и в администрации Владимира Зеленского. Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в планах урегулирования конфликта Киева и Пекина есть точки соприкосновения.

«Состоялся обмен мыслями, то есть глава КНР уже лично представил китайский «мирный план», который присутствует в публичном пространстве и очень известен. Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая для нас является приоритетной. Приятно, что существуют определённые моменты, такие точки пересечения», — сказал Никифоров.

Он уточнил, что речь идёт о вопросах неиспользования и нераспространения ядерного оружия.

«Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — добавил Никифоров.

По поводу своего разговора с председателем КНР высказался и сам Зеленский.

«Не может быть никакого мира за счёт территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — говорится в официальном Telegram-канале президента Украины.

Напомним, что Китай не только предлагает вернуться к мирным переговорам по Украине, но и в феврале опубликовал план из 12 пунктов по мирному урегулированию, в котором содержится призыв к прекращению огня, началу переговоров и снятию односторонних санкций.

Однако мирные инициативы Китая были отвергнуты в Вашингтоне и Киеве. В частности, советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что план КНР означает передачу территорий России, а предложения об урегулировании не должны учитывать интересы России.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что план КНР выгоден только РФ. Вашингтон также выступил против прекращения огня, так как это якобы может сыграть на руку Москве.

Непредметный разговор



Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в разговоре с RT отметил, что Россия приветствует дипломатические усилия Китая, однако на собственном опыте убедилась в том, что Киев не является добросовестной стороной переговоров.

«Позиция российской стороны упирается в то, что Зеленский не имеет возможности принимать решения по столь ключевому вопросу. Вероятно, в этом и был смысл разговора главы КНР с Зеленским — выяснить, насколько президент Украины готов к урегулированию. Наверняка здесь Си Цзиньпин должен был убедиться, что далеко не все решения принимаются в Киеве, а многие принимаются в Вашингтоне», — отметил эксперт.

Здание МИД РФ

РИА Новости

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Скептицизм МИД РФ понятен, учитывая, что Украина выдвигает неприемлемые условия для возобновления переговоров, добавил Алексей Маслов. По его словам, об этом говорит заявление президента Украины по итогам телефонного разговора — о возвращении к границам 1991 года.

«Зеленский таким образом демонстрирует, что он не поддаётся китайскому давлению, но само по себе оно говорит об отсутствии у президента Украины переговорной позиции. Идея Китая заключается в том, чтобы ввести режим прекращения огня, сесть за стол переговоров и только дипломатическими методами решать вопросы территориальных претензий. Зеленский опять возвращается к старой позиции, которая абсолютно неконструктивна с точки зрения китайских инициатив, — подчеркнул политолог.

Сегодня КНР — это единственная крупная страна, которая не является стороной конфликта и которая в этом смысле имеет право предлагать посредничество, напомнил Маслов.

«Киев сейчас этого либо не хочет, либо ему не позволяют выходить из конфликта», — отметил политолог.

Однако вряд ли усилия Китая принесут какой-либо мгновенный результат, добавил Алексей Маслов.

«Нужно понимать, что это небыстрый процесс. Он будет продолжаться много месяцев. В любом случае Пекину удалось сейчас вызвать интерес у всех сторон: у Украины, у России, у Западной Европы и у США — это факт. Оказалось, что китайский план, к которому относились со скептицизмом, является вполне работоспособной вещью», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что украинская сторона делает дежурные заявления по поводу точек соприкосновения с позицией КНР, однако на деле Киев не отказывается от своих неприемлемых условий.

«Украинский план урегулирования предусматривает те условия, которые неприемлемы для РФ. Поэтому вопрос не в планах. Обсуждать что-то предметно в такой ситуации не представляется возможным. Именно поэтому все переговорные усилия России, которые она прилагала с самого начала СВО, не увенчались каким-либо результатом. Планы Китая могут быть хорошими и замечательными, но Запад никогда на них не согласится. И мы, и Китай должны это понимать», — пояснил политолог в беседе с RT.

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Председатель КНР сдержал слово и провёл разговор с Зеленским, однако он должен понимать, что Россия не может принять позицию украинской стороны, в особенности по новым территориальным реалиям, добавил Владимир Брутер.

«Си Цзиньпин обещал, что он поговорит с Зеленским, — он с ним поговорил. Китай хочет показать всем, что никого прямо в этом конфликте не поддерживает и находится на стороне мирного урегулирования. Однако в Белом доме уже заявили, что не могут сказать, приведёт ли разговор Си Цзиньпина с Зеленским к чему-то. А это говорит о том, что США от своих планов на Украину не откажутся», — пояснил Владимир Брутер.

Политолог добавил, что сейчас нет понимания того, на каких условиях может быть прекращён конфликт, а разговоры об этом с властями Украины не могут быть предметными.