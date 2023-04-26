Экс-посол Китая в России возглавит спецделегацию по урегулированию украинского кризиса

Бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию КНР по урегулированию украинского кризиса, которая будет работать на Украине и в других странах.

РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, на специальном брифинге заявил замдиректора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь. 26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил китайский лидер, Пекин направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса.