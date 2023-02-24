«Консолидация усилий»: какую роль могут сыграть инициативы Китая по урегулированию украинского кризиса

Пекин считает необоснованной критику своих инициатив по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Пекин опубликовал документ, в котором содержатся предложения по мирному разрешению конфликта. На Западе он вызвал неоднозначную реакцию. По мнению экспертов, Запад и Украина вряд ли поддержат китайские инициативы. В то же время аналитики допускают, что КНР может стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал критику китайского документа об урегулировании кризисной ситуации на Украине необоснованной и клеветнической.

«Думаю, эти люди (представители НАТО и ЕС. — RT) высказывают точку зрения, которая не опирается на факты. Они клевещут на Китай», — цитирует Вэньбиня ТАСС.

Как подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства, Пекин готов взаимодействовать с другими странами и «играть конструктивную роль для политического устранения кризисной ситуации на Украине».

Напомним, что инициативы Китая по Украине вызвали неоднозначную реакцию на Западе. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 февраля, что «большого доверия» к Пекину и его мирной инициативе испытывать нельзя. Он напомнил, что незадолго до начала СВО президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали соглашение о «безграничном партнёрстве».

Власти Евросоюза также негативно восприняли предложения КНР. Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали упрекнула Пекин в том, что в своём документе КНР не учитывает «роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне».

Скепсис относительно инициатив КНР выразил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В выступлении, приуроченном к годовщине СВО, он усомнился в том, что Китай сможет сыграть конструктивную роль в рамках усилий по достижению справедливого и длительного мира на Украине.

Вместе с тем в ряде европейских стран на предложения КНР отреагировали по-другому. Так, премьер Испании Педро Санчес в интервью телерадиокомпании Radio y Televisión Española заявил, что Евросоюзу необходимо содействовать процессу диалога, предложенного Китаем. Однако, по его мнению, руководить процессом переговоров должна Украина.

В свою очередь, в Польше, которая активно поддерживает киевский режим оружием и наёмниками, положительно восприняли китайские инициативы. «Это всегда может быть путём к миру», — сказал в интервью радиостанции RMF президент Польши Анджей Дуда, комментируя предложения Китая.

Сам Киев решил не давать конкретную оценку инициатив, выдвинутых Пекином, об урегулировании кризисной ситуации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с прибывшим в Киев премьером Испании Педро Санчесом заявил о необходимости встречи с представителями Китая и добавил, что соответствующий дипломатический сигнал уже передан Пекину.

При этом в России положительно оценили предложения КНР по Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва привержена принципам соблюдения Устава ООН и «открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём»:

«Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны».

«Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с её территории», — подчеркнула Захарова.

12 пунктов

В годовщину начала спецоперации власти КНР представили свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые включают 12 пунктов. Русскоязычная версия документа под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» опубликована на сайте информационного агентства «Синьхуа».

В документе говорится, что единственным «выходом из украинского кризиса» являются «диалог и переговоры». В связи с этим Китай призвал запустить переговорный процесс между Москвой и Киевом и выразил готовность стать площадкой для возобновления переговоров.

Стрельба из гаубицы M-777 ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска)

Gettyimages.ru

© Pierre Crom

«Международное сообщество должно придерживаться верного направления в пользу примирения, проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки. Китайская сторона готова играть в этом конструктивную роль», — говорится в документе.

Кроме того, власти КНР считают, что, «вместо того чтобы подливать масло в огонь и накачивать противостояние, все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины».

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«Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряжённости ситуации и полного прекращения военных действий», — подчёркивается в документе.

Наряду с этим Пекин призвал обеспечить «сбалансированное, полное и эффективное» выполнение зерновой сделки, обеспечить безопасность АЭС, ликвидировать гуманитарный кризис, отменить односторонние санкции, защитить мирное население и пленных.

В документе подчёркивается, что «китайская сторона выступает за обмен пленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого больше благоприятных условий».

Кроме того, КНР заявила о недопустимости применения и распространения ядерного оружия и других средств массового уничтожения. В Китае исходят из необходимости «отбросить мышление холодной войны», прекратить расширять военные блоки и сосредоточить усилия на создании «устойчивой архитектуры европейской безопасности».

Альтернативный взгляд

Как полагают опрошенные RT эксперты, опубликованные Пекином «12 пунктов» свидетельствуют о том, что Китай начал проводить более активную политику на «украинском направлении» и готов стать одним из посредников в процессе урегулирования конфликта.

«КНР заявила о себе как об ответственной державе, готовой поддержать конструктивные предложения по урегулированию украинского кризиса. Очевидно, что теперь Пекин будет действовать более активно», — заявил в комментарии RT научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным

© Михаил Климентьев

По мнению эксперта, в опубликованном документе Пекин подчёркивает важность мирного разрешения ситуации вокруг Украины. Однако этот подход, как напомнил Лукин, противоречит позиции Киева и западных стран.

«Я думаю, что в итоге Украина и Запад могут для галочки согласиться с пунктами Пекина, но по факту для их реализации, воплощения в жизнь более конкретных предложений ничего сделано не будет», — говорит Лукин.

В разговоре с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что с помощью «12 пунктов» Китай намерен повысить свою роль в урегулировании украинского конфликта. Как предполагает эксперт, Пекин будет использовать документ для консолидации усилий со странами, которые не выступили против России.

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«Главным адресатом китайской инициативы, как я полагаю, являются страны, которые не вовлечены в конфликт и не присоединились к санкциям против Москвы. Содержание «12 пунктов» для них максимально приемлемо», — отметил Кашин.

Как считает эксперт, позиция, которую изложили власти КНР по украинскому кризису, не противоречит интересам РФ и в определённой степени способна помочь российской дипломатии. В частности, Кашин допускает, что «12 пунктов» могут послужить источником для создания новых резолюций для участников Генассамблеи ООН.

«Скорее всего, этот документ станет альтернативной постоянным антироссийским резолюциям, за которые предлагается голосовать на Генассамблее ООН. Проекты резолюций на основе «12 пунктов» будут нейтральными, сдержанными, иметь реальные шансы получить большинство голосов», — рассуждает Кашин.

Без иллюзий

Стоит отметить, что перед публикацией предложений Пекина по Украине в Москве побывал с визитом глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР, член политбюро Ван И. Китайский гость провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На обеих встречах обсуждался украинский кризис.

Российскому президенту Ван И заявил, что Пекин, как и прежде, будет придерживаться «объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу». Кроме того, Ван И подчеркнул, что двусторонние отношения с Москвой не поддаются давлению «третьих сторон».

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И

РИА Новости

© Антон Новодержкин

В свою очередь, США с опаской наблюдают за развивающимся партнёрством Москвы и Пекина на фоне украинского кризиса. Так, 23 февраля в интервью журналу The Atlantic госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Пекин может пересмотреть нейтралитет, который он сохраняет по украинскому вопросу. По словам главы Госдепа, у администрации Байдена якобы есть информация, что Китай рассматривает возможность «содействия России» в вопросах военной поддержки и оказания помощи в преодолении последствий западных санкций.

«За последние несколько месяцев мы также получили сведения, которые дают веские основания предполагать, что Китай теперь такой вариант всё-таки рассматривает», — сказал Блинкен.

Вместе с тем, как отметил в интервью госсекретарь США, на полях недавно состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности он провёл встречу с Ван И, во время которой напомнил китайскому коллеге об озабоченностях Вашингтона в вопросе возможной поддержки Москвы.

Как заявил глава Госдепа, американский президент Джо Байден неоднократно говорил Си Цзиньпину о серьёзных проблемах, которые возникнут в двусторонних отношениях, если Пекин проигнорирует предупреждение Соединённых Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И

© Stefani Reynolds

Однако Пекин не станет принимать каких-либо решений, исходя из позиции Вашингтона, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Опубликованные Китаем «12 пунктов» как раз и говорят об этом. Пекин даёт понять, что у него есть собственное видение конфликта. И что он готов, несмотря на присущую ему осторожность, выступить в роли модератора», — сказал Блохин в разговоре с RT.

По мнению эксперта, политические инициативы КНР в украинском кризисе подкреплены «мощной экономической мотивацией», поскольку Украина имеет важное значение для транзита китайских товаров в Европу.

«Китай хочет объединить всю Евразию с помощью торговых путей. Естественно, ему невыгодны локальные конфликты. У США другая цель — разобщить Европу и народы Евразии. По этой причине Вашингтон попытается не дать ход китайским инициативам. Однако здесь не всё зависит от США, и Китай вполне может стать посредником в разрешении украинского кризиса», — подытожил Блохин.