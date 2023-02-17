«Воинственный настрой»: как в РФ отреагировали на слова Нуланд о «легитимных» целях Украины в Крыму

Слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о военных объектах в Крыму как о «легитимных целях» для украинских войск служат подтверждением вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт на Украине, заявили в посольстве России в Вашингтоне. По словам дипломатов, попытки США использовать украинцев для нанесения России стратегического поражения обречены на провал.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о поддержке США ударов ВСУ по Крыму говорят о вовлечённости США в конфликт.

«Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — чёткое подтверждение позиции России о непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт», — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко.

Как полагают в дипмиссии, американская чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на Россию.

В посольстве отметили, что речь идёт о конкретных действиях, поскольку США снабжают Украину современными оружейными комплексами, которые используются для ударов по российским регионам.

Помимо этого, заявили в дипмиссии, американская сторона консультирует украинских военачальников, планирует операции вместе с ними, а также участвует в наведении оружия на цели.

«Натравливание киевских преступников на Крым — это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток. Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединённых Штатов по отношению к нашей стране», — заявил дипломат.

Наряду с этим в посольстве отметили, что для международного сообщества должен стать очевидным тот факт, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине.

«Попытки Вашингтона использовать украинцев для нанесения нам стратегического поражения обречены на провал. Ни у кого не может быть ни малейших сомнений: Россия защитит своих граждан и территорию», — заключил Гиренко.

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Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Украины, а Соединённые Штаты поддерживают Киев в вопросе удара по ним.

Об этом она заявила в ходе выступления в вашингтонском аналитическом Центре Карнеги. По её словам, Украина не будет в безопасности до «демилитаризации» Крыма.

Российская сторона неоднократно комментировала подход западных политиков и чиновников к поддержке действий киевских властей на Украине.

В частности, в начале февраля посол России в США Анатолий Антонов высказался о поставках новых типов американских вооружений Киеву, в том числе боеприпасов, способных поражать на дистанции около 150 км. Отвечая на вопросы журналистов в начале февраля, дипломат отметил, что «Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение».

По словам посла, США «де-факто науськивают своих подопечных атаковать российские регионы». Как отметил Антонов, для российской стороны нет различий, когда речь идёт «о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину».

«Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, — это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами», — заключил посол.

«Любые попытки получат сокрушительный отпор»

Комментируя возможную агрессию в Крыму со стороны Украины, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что ответ российской стороны в этом случае будет жесточайшим.

«Если и есть какие-то факторы, которые сдерживают нашу страну от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крыма развяжет Российской Федерации руки полностью», — цитирует Бобкова РИА Новости.

Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Леонид Ивлев также высказал мнение, что попытка Киева нанести удар по Крыму приведёт к резкому ответу.

«Любые попытки произвести какие-то удары по военным целям либо гражданским объектам получат сокрушительный отпор. В этом сомневаться не стоит, и крымчане могут быть в этом уверены», — сказал Ивлев в беседе с РИА Новости.