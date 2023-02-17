Нуланд: Украина не будет в безопасности без демилитаризации Крыма
«Вне зависимости от того, что украинцы решат по поводу Крыма... Украина не будет в безопасности, если Крым не будет как минимум демилитаризован», — приводит РИА Новости слова Нуланд в ходе выступления в вашингтонском аналитическом Центре Карнеги.
Она отметила, что данная мера должна стать частью устойчивого сдерживания.
По её словам, Украине нужно вернуть значительные территории, чтобы стать жизнеспособным государством, прежде чем речь пойдёт о Крыме.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ намерены предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.