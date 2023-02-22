Путин попросил Ван И передать привет председателю КНР Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину.

РИА Новости