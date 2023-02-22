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Путин попросил Ван И передать привет председателю КНР Си Цзиньпину

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Президент России Владимир Путин на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И попросил его передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину.
Путин попросил Ван И передать привет председателю КНР Си Цзиньпину
  • РИА Новости

«Президент Путин попросил Ван И передать искренний привет председателю КНР Си Цзиньпину», — говорится в коммюнике МИД КНР.

Ранее Путин на встрече с Ван И заявил, что Россия ждёт визита председателя КНР Си Цзиньпина.

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