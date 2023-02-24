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В ЕС раскритиковали план Китая по мирному урегулированию на Украине

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В Евросоюзе раскритиковали китайскую мирную инициативу по Украине, отметив, что план не учитывает, «кто является жертвой, а кто агрессором».
В ЕС раскритиковали план Китая по мирному урегулированию на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Bosca78

Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Евросоюзе приняли к сведению заявление позиции Китая, которая, по её словам, базируется на выборочных принципах Устава ООН.

В ЕС возмутились тем фактом, что Китай призывает учитывать интересы безопасности России, которые, как считают в Брюсселе, не могут оправдывать действий Москвы.

«Документ не учитывает роль агрессора и жертвы в этой незаконной войне», — заключила Массрали.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.

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