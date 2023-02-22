МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи в Москве не обсуждали китайский план по урегулированию ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, заявления некоторых западных политиков по поводу некоего «китайского мирного плана» искажают реальную картину.

Она отметила, что китайская сторона ознакомила Москву с соображениями касательно коренных причин кризиса на Украине и подходов к его урегулированию.

«О каком-либо отдельном «плане» разговора не было», — приводит её слова сайт МИД России.

Ранее Ван И заявил, что Китай признателен России за готовность к урегулированию украинского кризиса с помощью переговоров.