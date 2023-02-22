МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине
- РИА Новости
По словам Захаровой, заявления некоторых западных политиков по поводу некоего «китайского мирного плана» искажают реальную картину.
Она отметила, что китайская сторона ознакомила Москву с соображениями касательно коренных причин кризиса на Украине и подходов к его урегулированию.
«О каком-либо отдельном «плане» разговора не было», — приводит её слова сайт МИД России.
Ранее Ван И заявил, что Китай признателен России за готовность к урегулированию украинского кризиса с помощью переговоров.