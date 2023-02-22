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МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи в Москве не обсуждали китайский план по урегулированию ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: Лавров и Ван И не обсуждали план КНР по урегулированию на Украине
  • РИА Новости

По словам Захаровой, заявления некоторых западных политиков по поводу некоего «китайского мирного плана» искажают реальную картину.

Она отметила, что китайская сторона ознакомила Москву с соображениями касательно коренных причин кризиса на Украине и подходов к его урегулированию.

«О каком-либо отдельном «плане» разговора не было», — приводит её слова сайт МИД России.

Ранее Ван И заявил, что Китай признателен России за готовность к урегулированию украинского кризиса с помощью переговоров.

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