Блинкен: США предостерегают Китай от содействия России

У администрации президента США Джо Байдена есть информация о том, что Китай рассматривает возможность «содействия России», Вашингтон предупреждает Пекин и призывает не делать этого, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, до сих пор Китай не помогал России уклоняться от санкций и не поставлял ей оружие.

«В течение последних... месяцев мы получили информацию, которая убедительно свидетельствует о том, что Китай теперь рассматривает возможность делать это», — цитирует Блинкена ТАСС.

Этот вопрос госсекретарь обсуждал на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, отметил он.

Как заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд, США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля, в него включены китайские компании.