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Блинкен: США предостерегают Китай от содействия России

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У администрации президента США Джо Байдена есть информация о том, что Китай рассматривает возможность «содействия России», Вашингтон предупреждает Пекин и призывает не делать этого, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: США предостерегают Китай от содействия России
  • AP
  • © Michael Varaklas

По его словам, до сих пор Китай не помогал России уклоняться от санкций и не поставлял ей оружие.

«В течение последних... месяцев мы получили информацию, которая убедительно свидетельствует о том, что Китай теперь рассматривает возможность делать это», — цитирует Блинкена ТАСС.

Этот вопрос госсекретарь обсуждал на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, отметил он.

Как заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд, США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля, в него включены китайские компании.

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