Ван И: Китай вместе с Россией готов содействовать миру и развитию во всём мире

Китай вместе с Россией готов содействовать поддержанию мира и развитию во всём мире, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член политбюро Ван И.

«Китай готов работать вместе с Россией, чтобы сохранять стратегическую решимость, углублять политическое взаимодоверие, усиливать стратегическое взаимодействие, расширять практическое сотрудничество, защищать законные интересы двух стран, а также играть конструктивную роль в содействии миру и развитию во всём мире», — приводит МИД КНР слова Ван И во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин на встрече с Ван И заявил, что Россия ждёт визита председателя КНР Си Цзиньпина.