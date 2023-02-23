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Global Times: дружба России и Китая принесёт пользу всему миру

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Стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру.
Global Times: дружба России и Китая принесёт пользу всему миру
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом пишет издание Global Times.

«Перед лицом всё более хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности... здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений полезно для мира во всём мире», — говорится в статье.

Отмечается, что страны Запада пытаются разрушить отношения между Москвой и Пекином.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом политбюро Ван И тему украинского кризиса. Ван И сообщил, что отношения между Россией и КНР не подвержены давлению третьих сторон.

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