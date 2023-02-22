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Лавров обсудил украинский конфликт с членом ЦК Компартии Китая Ван И

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, членом политбюро Ван И тему украинского кризиса.
Лавров обсудил украинский конфликт с членом ЦК Компартии Китая Ван И
  • РИА Новости

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, стороны обсудили текущее состояние отношений Москвы и Пекина, которые продолжают динамично развиваться в условиях резких изменений на международной арене.

«Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса. Мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу», — приводит ТАСС её слова на брифинге.

Ранее Ван И сообщил, что отношения между Россией и КНР не подвержены давлению третьих сторон.

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