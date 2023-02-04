«Падёт Россия — падёт и Китай»: CNN объяснил, почему Пекин продолжает поддерживать Москву

Несмотря на экономические трудности, Поднебесная не станет рисковать отношениями со своим северным соседом ради западной помощи. Напротив, по словам экспертов, власти КНР продолжат сближение с Кремлём и свою «напористую внешнюю политику», поскольку одна из их главных целей — противостояние международному порядку, возглавляемому США, сообщает CNN.

Год назад на открытии Олимпийских игр в Пекине Си Цзиньпин принимал Владимира Путина. На ужине, устроенном в честь российского президента, китайский лидер объявил о «безграничном» партнёрстве между двумя соседями.

Вскоре после этого Москва отправила войска на Украину. Но руководство КНР не отступилось от заявления, сделанного председателем Си на встрече с Путиным, пишет эксперт CNN по Китаю Симон Маккарти.

Хотя, по её словам, Пекин заявил о своей нейтральности, он отказался осудить российскую спецоперацию. Вместо этого он вслед за Кремлём обвинил в провоцировании конфликта НАТО, чем ещё сильнее осложнил отношения с Европой и США.

Аналитики считают: не так давно отменённая стратегия нулевой терпимости к COVID «опустошила» китайскую экономику. Поэтому Пекин «смягчает свой тон» в международных делах и активизирует дипломатию с западными странами, «пытаясь вернуть утраченные позиции и стабилизировать отношения».

На первый взгляд может показаться, что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась. Но поддержка Китаем России — если измерять её двусторонней торговлей, дипломатическими обязательствами и совместными военными учениями, — говорит об обратном, подчёркивает Маккарти.

Эти показатели свидетельствуют о том, что за последний год Поднебесная продолжала укреплять, а не ослаблять «безграничное» партнёрство с Россией. Ведь, по мнению аналитиков, Пекин рассматривает отношения с Москвой как ключ к своим основным целям: сохранению национальной безопасности и противодействию мировому порядку, возглавляемому США.

Несколько китайских компаний попали в чёрные списки Америки за «причастность» к украинскому конфликту. Однако большинство из них, судя по всему, ведут дела так, чтобы не нарушать обширные санкции, введённые Вашингтоном и его союзниками против Москвы, отмечает автор статьи.

Пекин неоднократно давал понять, что стремится играть «конструктивную роль» в мирном урегулировании конфликта и, по признанию Путина, выражает опасения по поводу кризиса. Вместе с тем они продолжают расширять торговлю со своим северным соседом, который, по официальным данным, в прошлом году достиг рекордных 1,28 трлн юаней ($190 млрд).

Во время традиционной беседы между двумя лидерами в конце года Си поздравил Путина с увеличением объёмов торговли. Он также призвал «усилить стратегическую координацию» и помогать друг другу на глобальном уровне.

Этот разговор стал одним из не менее четырёх бесед Си и Путина, включая одну личную встречу, с начала конфликта. При этом глава КПК до сих пор не общался с Владимиром Зеленским, хотя украинский президент публично проявлял интерес к такому диалогу, обращает внимание Маккарти.

Между тем Китай и Россия также развивают сотрудничество в области безопасности, что беспокоит азиатских союзников Америки. В последние месяцы Пекин и Москва провели целый ряд совместных учений, в том числе их самолёты участвовали в патрулировании Японского и Восточно-Китайского морей.

Но хотя подобные взаимодействия и укрепляющиеся связи двух стран вызывает дополнительную тревогу у Запада, в них нет ничего необычного. Ведь внешняя политика Пекина строится на том, что Москва усиливает его позиции в ООН, считает почётный профессор Гонконгского баптистского университета Жан-Пьер Кабестан.

На его взгляд, отношения с Россией преобладают во внешних интересах КНР, потому что они «направлены против» США и их союзов в Европе и Азии. «Главная цель Китая — ослабить эти системы альянсов», — рассуждает он.

Вероятно, важность связей с Россией осталась для Китая неизменной. Вместе с тем он прилагает усилия, чтобы улучшить диалог с Западом, поскольку стремится восстановить экономику после одного из худших годовых показателей за почти 50 лет, обращает внимание Маккарти.

«Наиглавнейшим приоритетом для Китая является восстановление экономики. А для этого требуется отсутствие дестабилизирующих отношений с Соединёнными Штатами», — полагает специалист вашингтонского аналитического центра имени Генри Стимсона Юн Сун.

По её мнению, таким образом Пекин пытается «обольстить» Запад. Но речь идёт скорее о временном манёвре, призванном преодолеть экономические трудности, а не о фундаментальном пересмотре «напористой внешней политики» КНР.

Западные правительства будут внимательно следить за изменением тона и дипломатической активностью Пекина в надежде, что это может оказать какое-то влияние на украинский кризис. Но аналитики настроены скептически.

Китай «очень аккуратно подпитывает заблуждения» о том, что он может повлиять на Путина в этом вопросе, хотя наверняка «не очень уверен в своих силах», рассуждает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Александр Габуев. Кроме того, на его взгляд, власти Поднебесной по-прежнему прекрасно осознают, что корень напряжённости и проблем в их отношениях с Западом уходит гораздо глубже, чем опасения по поводу отношений с Россией.

Следовательно, США и их союзникам стоит поумерить ожидания о том, что Пекин способствует разрешению украинского конфликта в ущерб связям с Москвой. «Вы никогда не увидите сценарий, при котором Китай откажется от России, потому что, по его представлению, если Россия падёт, то Китай будет следующим», — поясняет Сун.