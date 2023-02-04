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«Падёт Россия — падёт и Китай»: CNN объяснил, почему Пекин продолжает поддерживать Москву

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на экономические трудности, Поднебесная не станет рисковать отношениями со своим северным соседом ради западной помощи. Напротив, по словам экспертов, власти КНР продолжат сближение с Кремлём и свою «напористую внешнюю политику», поскольку одна из их главных целей — противостояние международному порядку, возглавляемому США, сообщает CNN.
«Падёт Россия — падёт и Китай»: CNN объяснил, почему Пекин продолжает поддерживать Москву
AP

Год назад на открытии Олимпийских игр в Пекине Си Цзиньпин принимал Владимира Путина. На ужине, устроенном в честь российского президента, китайский лидер объявил о «безграничном» партнёрстве между двумя соседями.

Вскоре после этого Москва отправила войска на Украину. Но руководство КНР не отступилось от заявления, сделанного председателем Си на встрече с Путиным, пишет эксперт CNN по Китаю Симон Маккарти.
 
Хотя, по её словам, Пекин заявил о своей нейтральности, он отказался осудить российскую спецоперацию. Вместо этого он вслед за Кремлём обвинил в провоцировании конфликта НАТО, чем ещё сильнее осложнил отношения с Европой и США.
 
Аналитики считают: не так давно отменённая стратегия нулевой терпимости к COVID «опустошила» китайскую экономику. Поэтому Пекин «смягчает свой тон» в международных делах и активизирует дипломатию с западными странами, «пытаясь вернуть утраченные позиции и стабилизировать отношения».
 
На первый взгляд может показаться, что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась. Но поддержка Китаем России — если измерять её двусторонней торговлей, дипломатическими обязательствами и совместными военными учениями, — говорит об обратном, подчёркивает Маккарти.
 
Эти показатели свидетельствуют о том, что за последний год Поднебесная продолжала укреплять, а не ослаблять «безграничное» партнёрство с Россией. Ведь, по мнению аналитиков, Пекин рассматривает отношения с Москвой как ключ к своим основным целям: сохранению национальной безопасности и противодействию мировому порядку, возглавляемому США.
 
Несколько китайских компаний попали в чёрные списки Америки за «причастность» к украинскому конфликту. Однако большинство из них, судя по всему, ведут дела так, чтобы не нарушать обширные санкции, введённые Вашингтоном и его союзниками против Москвы, отмечает автор статьи.
 
Пекин неоднократно давал понять, что стремится играть «конструктивную роль» в мирном урегулировании конфликта и, по признанию Путина, выражает опасения по поводу кризиса. Вместе с тем они продолжают расширять торговлю со своим северным соседом, который, по официальным данным, в прошлом году достиг рекордных 1,28 трлн юаней ($190 млрд).
 
Во время традиционной беседы между двумя лидерами в конце года Си поздравил Путина с увеличением объёмов торговли. Он также призвал «усилить стратегическую координацию» и помогать друг другу на глобальном уровне.
 
Этот разговор стал одним из не менее четырёх бесед Си и Путина, включая одну личную встречу, с начала конфликта. При этом глава КПК до сих пор не общался с Владимиром Зеленским, хотя украинский президент публично проявлял интерес к такому диалогу, обращает внимание Маккарти.
 
Между тем Китай и Россия также развивают сотрудничество в области безопасности, что беспокоит азиатских союзников Америки. В последние месяцы Пекин и Москва провели целый ряд совместных учений, в том числе их самолёты участвовали в патрулировании Японского и Восточно-Китайского морей.
 
Но хотя подобные взаимодействия и укрепляющиеся связи двух стран вызывает дополнительную тревогу у Запада, в них нет ничего необычного. Ведь внешняя политика Пекина строится на том, что Москва усиливает его позиции в ООН, считает почётный профессор Гонконгского баптистского университета Жан-Пьер Кабестан.
 
На его взгляд,  отношения с Россией преобладают во внешних интересах КНР, потому что они «направлены против» США и их союзов в Европе и Азии. «Главная цель Китая — ослабить эти системы альянсов», — рассуждает он.
 
Вероятно, важность связей с Россией осталась для Китая неизменной. Вместе с тем он прилагает усилия, чтобы улучшить диалог с Западом, поскольку стремится восстановить экономику после одного из худших годовых показателей за почти 50 лет, обращает внимание Маккарти.
 
«Наиглавнейшим приоритетом для Китая является восстановление экономики. А для этого требуется отсутствие дестабилизирующих отношений с Соединёнными Штатами», — полагает специалист вашингтонского аналитического центра имени Генри Стимсона Юн Сун.
 
По её мнению, таким образом Пекин пытается «обольстить» Запад. Но речь идёт скорее о временном манёвре, призванном преодолеть экономические трудности, а не о фундаментальном пересмотре «напористой внешней политики» КНР.
 
Западные правительства будут внимательно следить за изменением тона и дипломатической активностью Пекина в надежде, что это может оказать какое-то влияние на украинский кризис. Но аналитики настроены скептически.
 
Китай «очень аккуратно подпитывает заблуждения» о том, что он может повлиять на Путина в этом вопросе, хотя наверняка «не очень уверен в своих силах», рассуждает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Александр Габуев. Кроме того, на его взгляд, власти Поднебесной по-прежнему прекрасно осознают, что корень напряжённости и проблем в их отношениях с Западом уходит гораздо глубже, чем опасения по поводу отношений с Россией.
 
Следовательно, США и их союзникам стоит поумерить ожидания о том, что Пекин способствует разрешению украинского конфликта в ущерб связям с Москвой. «Вы никогда не увидите сценарий, при котором Китай откажется от России, потому что, по его представлению, если Россия падёт, то Китай будет следующим», — поясняет Сун.
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