CBS News: Пентагон решил не рисковать — США пока не стали сбивать китайский разведывательный аэростат

Власти США сообщили об том, что они следят за предположительно китайским разведывательным аэростатом, пролетающим над территорией Соединённых Штатов, сообщает CBS News. Изначально Джо Байден хотел, чтобы американские военные его сбили, однако Пентагон рекомендовал этого не делать, опасаясь, что от падающих обломков могут пострадать люди на земле, говорится в материале.

А теперь срочная новость. Официальные лица Пентагона этим вечером заявили CBS News о том, что следят за предположительно китайским разведывательным аэростатом, который летит над США на большой высоте. Происходит это как раз в то самое время, когда госсекретарь Энтони Блинкен собирается на следующей неделе провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.



Корреспондент CBS Дэвид Мартин, находящийся сейчас в Пентагоне, следит за развитием этих событий. Добрый вечер, Дэвид! Где он был обнаружен?



ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News: В среду этот разведывательный аэростат находился над штатом Монтана, в котором есть пусковые шахты для межконтинентальных баллистических ракет.



Президент Байден изначально хотел его сбить. В воздух были подняты истребители, чтобы занять позицию. Однако Пентагон в конце концов рекомендовал этого не делать из-за опасности, которую могут представлять падающие обломки для людей на земле. Поэтому аэростат остаётся над территорией США. Он летит на высоте большей, чем у коммерческих авиалайнеров, но меньшей, чем у спутников.



Аэростат осуществляет слежение за тем, что один из официальных лиц назвал «режимными объектами». Этот чиновник добавил, что такое уже происходило и раньше, но никогда не длилось так долго. Нора.



Дата публикации 03 февраля 2023 года.