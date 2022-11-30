Spiegel: российско-китайские воздушные патрули всполошили ПВО Южной Кореи — но нарушений границ не было

Южная Корея подняла в воздух истребители из-за вхождения китайских и российских военных самолётов в «опознавательную зону ПВО» страны, сообщает Der Spiegel со ссылкой на южнокорейских военных. При этом российские и китайские самолёты не нарушили воздушное пространство страны: как заявили в Минобороны России, полёты осуществлялись в рамках совместного «воздушного патрулирования над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей».

Утром в среду два китайских и шесть российских военных самолётов вошли в «опознавательную зону ПВО Южной Кореи». Об этом заявили в Объединённом комитете начальников штабов ВС Южной Кореи. Затем южнокорейское командование подняло в воздух собственные истребители. При этом российские и китайские самолёты фактически не нарушили воздушное пространство страны, пишет Der Spiegel.

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, рано утром в среду два китайских бомбардировщика Хун-6К дважды вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, которая распространяется за пределы воздушного пространства страны. Через несколько часов они вновь пересекли границу зоны в сопровождении четырёх российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что самолёты обеих стран действовали «строго в соответствии с положениями международного права». «Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — цитирует сообщение Минобороны российское информационное агентство РИА Новости. Полёты осуществлялись в рамках совместного «воздушного патрулирования над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей».

В зоне противовоздушной обороны самолёты иностранных государств должны идентифицировать себя по требованию властей страны, к которой они приближаются. В отличие от воздушного пространства страны — пространства над её территорией и её территориальными водами — границы зоны противовоздушной обороны не закреплены международным правом.

Ранее Москва неоднократно указывала, что «опознавательная зона ПВО» была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создаёт правовых обязательств для других государств, передаёт Der Spiegel.