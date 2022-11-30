Spiegel: российско-китайские воздушные патрули всполошили ПВО Южной Кореи — но нарушений границ не было

19:37
В Белоруссии рассказали о развёртывании региональной группировки войск
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.
19:36
Агент защитника ЦСКА Роши: летом Виллиан будет очень интересен «Фенербахче»
Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игорь Кампедели оценил шансы бразильца покинуть армейский клуб в летнее трансферное окно.
19:33
Ольмо: в финале Испания встретится с Хорватией
Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что его национальная команда примет участие в финале чемпионата мира.
19:30
Специалист Малышева посоветовала компенсировать недостаток солнца с помощью спорта и витамина D
Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как компенсировать недостаток солнечной активности в зимний период.
19:26
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.
19:24
В МО Белоруссии заявили о высокой интенсивности полётов разведавиации США у своих границ
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск фиксирует высокую интенсивность полётов разведывательной авиации Соединённых Штатов и их союзников у белорусских границ.
19:24
Нападающий Австралии Леки отличился в матче с Данией на ЧМ-2022
Сборная Австралии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.
19:23
Bloomberg: в ЕС обсуждают введение лимита на российскую нефть на уровне $60 за баррель
В ЕС обсуждают введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
19:20
Терапевт Хухрев рассказал о лекарствах, способных повысить вероятность тромбоза
Врач-терапевт Алексей Хухрев выразил мнение, что приём некоторых гормональных препаратов может повысить вероятность тромбоза.
19:19
Дуров заявил о планах Telegram создать децентрализованные криптокошельки и биржи
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о планах создать дополнительные инструменты для возвращения блокчейн-индустрии к децентрализованному подходу.
19:19
Врач Флегонтова перечислила причины ранней седины
Кардиолог, врач высшей квалификационной категории многофункционального медицинского центра «Медси» на Мичуринском проспекте Марина Флегонтова заявила, что причинами ранней седины могут стать стресс и нехватка некоторых элементов.
19:17
Тунис открыл счёт в матче с Францией на ЧМ-2022
Сборная Франции проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Туниса.
19:17
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Украину 4—7 декабря. Об этом информирует пресс-служба УВКПЧ ООН.
19:15
В Минэкономразвития заявили о снижении инфляции в России до 12,04% в годовом выражении
Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 12,04%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
19:13
Sport24: ЭСК поддержал все решения судьи, кроме неудаления Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия поддержала все решения судьи Владимира Москалёва, кроме неудаления полузащитника красно-белых Квинси Промеса в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».
19:12
Агент Азмуна: сейчас он очень огорчён, поскольку мечтал пройти дальше
Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал, как футболист отреагировал на вылет команды с чемпионата мира — 2022.
19:12
Вузы в новых субъектах России должны начать обучение по российским стандартам с 1 сентября
Высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны начать обучение студентов по российским стандартам с 1 сентября 2023 года.
19:08
Филолог Володарская объяснила популярность слова «газлайтинг»
Президент Российской академии лингвистических наук, главный редактор журнала «Вопросы филологии» Эмма Володарская рассказала о причинах популярности слова «газлайтинг».
19:07
Инфекционист Чуланов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов дал рекомендации по профилактике ОРВИ.
19:07
Терапевт Винарская посоветовала обратиться к врачу в случае затяжного кашля
Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская заявила, что затяжной кашель — повод для обращения к врачу.
19:06
В Киеве сообщили о планах переименовать одну из станций в «Проспект Бандеры»
«Укрзалізниця» («Украинские железные дороги») сообщила о планах переименовать восемь станций городской электрички, одна из них получит название «Проспект Бандеры».
19:06
В Пермском крае проводят проверку по факту смерти 11-летнего мальчика
В посёлке Северный Пермского края найдено тело 11-летнего мальчика.
19:06
В парках Подмосковья начнут открывать катки с 1 декабря
В восьми парках Московской области катки откроются с началом зимнего сезона — 1 декабря.
19:06
В Севастополе вынесли приговор по делу о махинациях с недвижимостью
Суд в Севастополе признал одного из участников группы «чёрных риелторов» виновным в махинациях с недвижимостью.
19:05
Недельная инфляция в России составила 0,19%
По данным Росстата, недельная инфляция в России составила 0,19%.
19:01
Al Arabiya: ликвидирован главарь «Исламского государства» аль-Кураши
Ликвидирован главарь запрещённой в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.
19:00
Центробанк планирует поддержать доступность кредитования для военных и их семей
Центробанк России планирует поддержать доступность кредитования для военнослужащих и их семей.
18:59
De Telegraaf: «Манчестер Юнайтед» предлагает Гакпо контракт до 2028 года
Нападающий ПСВ Коди Гакпо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
18:55
Хендерсон: сплочённость сборной Англии — это лучшее, что я видел
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от выступления за национальную команду на чемпионате мира — 2022.
18:54
Посольство: 12 белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье
Двенадцать белорусских граждан госпитализированы из-за менингита в Подмосковье, заявили в белорусском посольстве.
18:54
Пономарёв — о женщине-арбитре на ЧМ: пусть варит борщ
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча Германия — Коста-Рика в рамках третьего тура чемпионата мира в Катаре.
18:53
Голкипер Испании Симон: история доказывает, что фаворит не всегда выигрывает мундиаль
Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался об игре с Японией в рамках третьего тура группового этапа.
18:51
Трюдо не стал отвечать на вопрос о возможном применении канадского оружия по Крыму
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушёл от ответа на вопрос о том, будет ли он себя «комфортно чувствовать», если Украина использует канадское оружие для ударов по Крыму.
18:47
Франция играет вничью с Тунисом после первого тайма матча чемпионата мира
Сборная Франции проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Туниса.
18:47
Австралия и Дания не забили голов в первом тайме на ЧМ
Сборные Австралии и Дании играют вничью после первого тайма в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.
18:46
Зеленский заявил, что Путин не станет применять ядерное оружие
Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на мероприятии, организованном газетой The New York Times.
18:42
Росгвардия нашла тайник с боеприпасами в Мариуполе
Сотрудники Росгвардии нашли в Мариуполе тайник с боеприпасами.
18:41
Sabah: главный тренер «Фенербахче» Жезус провёл телефонный разговор с Рошей
Главный тренер «Фенербахче» Хорхе Жезус позвонил защитнику ЦСКА Виллиану Роше для обсуждения возможного трансфера.
18:40
Самедов: думаю, что Аргентина сможет выйти из группы на ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда Аргентины сможет выйти в плей-офф чемпионата мира — 2022.
18:39
Кокорин: прошлая неделя была очень весёлой и сложной для меня
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оценил свои успехи на прошедшей неделе.
18:39
В Полтавской и Сумской областях Украины введены аварийные графики отключения электричества
На Украине в Полтавской и Сумской областях помимо почасовых отключений электричества дополнительно введены в действие аварийные графики.
18:37
Пушилин заявил, что взятие Дзержинска и Артёмовска позволит выйти на Краматорск
Освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на краматорское направление, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
18:31
ЦБ рекомендует банкам до конца 2023 года приостановить принудительное выселение должников
Центробанк России рекомендует банкам до конца следующего года приостановить принудительное выселение должников.
18:30
Фёдор Емельяненко начал подготовку к реваншу с Бейдером
В команде российского бойца Фёдора Емельяненко сообщили, что спортсмен начал подготовку к реваншу с американцем Райаном Бейдером.
18:28
Пушилин: освобождение Курдюмовки и Андреевки перекроет пути снабжения ВСУ
Освобождение населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня позволяет полностью отрезать ВСУ от путей снабжения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
18:25
Шалимов раскритиковал качество игры на ЧМ-2022 в Катаре
Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матчей чемпионата мира в Катаре.
18:23
Невилл: МЮ ни в коем случае не должен продавать Рашфорда
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру футболиста сборной Англии Маркуса Рашфорда на чемпионате мира — 2022.
18:22
В Москве расширили каталог сервиса «Вывоз ненужных вещей»
Сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве расширил список вещей, доступных для утилизации. Теперь можно на платной основе оформить вывоз телевизора, шкафа, дивана, кровати.
18:21
В Кирове определились с логотипом в честь 650-летия города
В Кирове объявили итоги голосования, посвящённого логотипу в честь 650-летия города.
18:21
В Челябинской области ожидаются морозы до -33 °С
В Челябинской области в ближайшие дни ожидаются морозы.