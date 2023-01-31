Hill: США не будут поставлять Украине истребители F-16

Президент США Джо Байден ответил отказом на просьбы Украины предоставить истребители F-16, передаёт The Hill. В понедельник на вопрос журналистов о том, будут ли переданы Киеву F-16, американский лидер ответил коротко: «Нет».

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не собираются передавать Украине истребители F-16, сообщает The Hill.

На прошлой неделе Байден объявил о решении отправить 31 боевой танк Abrams. Издание называет это решение «поворотным моментом» для Вашингтона, который ранее настаивал на том, что эти танки будут мало полезны Украине из-за их дорогостоящего и трудоёмкого обслуживания и содержания.

Вскоре после этого советник министра обороны Украины Юрий Сак в беседе с The Hill отметил, что с оптимизмом смотрит на получение Киевом западных истребителей, таких как американские F-16.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «не может винить украинцев в том, что они хотят всё больше и больше оборудования». «Они не в первый раз говорят об истребителях, но у меня нет никаких заявлений на этот счёт», — добавил Кирби.

Впрочем, в понедельник Байден дал понять, что США не станут поставлять F-16 Украине, несмотря на просьбы Киева. «Нет», — ответил президент на вопрос американских журналистов о том, поддерживает ли Вашингтон идею передачи этих истребителей Киеву.

Американский лидер также отметил, что «не уверен», поедет ли в Европу на годовщину начала российской спецоперации на Украине. Байден добавил, что планирует посетить Польшу, но пока не знает когда.