Fox: США спровоцировали конфликт с Россией ради ресурсов и намерены провернуть то же с Китаем

США спровоцировали украинский конфликт ради сжиженного природного газа и для того, чтобы Германия и Россия не смогли объединиться, заявил американский политобозреватель и ведущий Джимми Дор в эфире телеканала Fox News. По мнению Дора, теперь Соединённые Штаты провоцируют Китай, который, вопреки заявлению американского генерала ВВС, не планирует нападать на США.

Вас может — и вполне справедливо — возмущать, что люди, управляющие нашей страной, продают её Китаю. Но совсем другое — желать с Китаем войны. Войны, которую мы, мягко говоря, не уверены, что сможем выиграть.

Но генерал ВВС США Майк Минихан в служебной записке своим подчинённым написал следующее: «Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году. Си (Цзиньпин. — ИноТВ) обеспечил себе третий срок (на посту генсека ЦК Коммунистической партии Китая. — ИноТВ) и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване пройдут в 2024 году и дадут Си повод. Президентские выборы в США пройдут в 2024 году и предложат Си ситуацию, в которой Америка будет отвлечена другим. Команда Си, повод и возможность — всё указывает на 2025 год».

Что мы должны из этого извлечь? Повторюсь, можно быть очень скептически настроенным, и даже враждебным, по отношению к Китаю и в то же время беспокоиться о том, что США собираются с ним воевать. С нами на связь выходит Джимми Дор, ведущий «Шоу Джимми Дора», чтобы дать оценку словам американского генерала. Джимми, следует ли нам обращать внимание на подобные служебные записки? Что, по вашему мнению, это вообще значит?

ДЖИММИ ДОР, американский радиоведущий и политобозреватель: Я думаю, что это значит, что Соединённые Штаты пытаются спровоцировать ещё одну ядерную державу. Это именно то, чего мы, как предполагалось, должны были опасаться, когда президентом был Дональд Трамп, не так ли? Мол, да он безумец, он нажмёт на ядерную кнопку. А сейчас у власти стоит страдающий от деменции Джо, который угрожает применением оружия двум ядерным державам. И они заставляют американцев поддерживать его при помощи корпоративных средств массовой информации, которые спонсируются военно-промышленным комплексом. И почему американцы это поддерживают? Да потому, что они понятия не имеют, что на самом деле творится с внешней политикой США. И, что ещё хуже, они понятия не имеют о том, что не имеют понятия, что творится с внешней политикой США.

После корейской войны у нас есть 400 военных баз вокруг Китая. Мы серьёзно думаем, что Китай готовится к тому, чтобы вторгнуться в США? Я убеждён, что это не так. Они производят всё, чем мы в Соединённых Штатах пользуемся. И почему же? Да потому, что те люди, которые стремятся к этой войне, это те же самые люди, кто взял хорошие рабочие места на производстве, превратил их в низкооплачиваемые паршивые рабочие места, а потом отправил их в Китай. А потом мы злимся на них за систему, которую сами же создали. Потому что там сплошная коррупция.

Дело в том, что американцы даже понятия не имеют, насколько коррумпировано их правительство. Они думают, что у нас в правительстве коррупция обычная: «Трамп пристроил сына» или «Байден пристроил своего сына на Украине, и тому даже появляться на работе не надо». Это не так. Всё правительство коррумпировано. Военный бюджет в размере 800 миллиардов долларов — это 800 миллиардов долларов коррупции. Зачем нам нужны 800-900 военных баз?

Мы провоцируем эту войну точно так же, как спровоцировали войну на Украине. Сейчас мы провоцируем войну с Китаем. И кто от этого выиграет? А я вам отвечу: ваши враги — не Китай, не Россия, а военно-промышленный комплекс, который обдирает нашу страну на сотни миллиардов и триллионов долларов.

Сколько раз ещё министр обороны скажет: «Мы в Пентагоне снова не можем отчитаться за два триллиона долларов». За всю мою жизнь это произошло уже два раза.

Военную машину не остановить. Кто управляет нашей страной? Военная машина. Совершенно точно эти решения принимает не Джо Байден; я бы хотел знать, кто их принимает. И я просто хочу всем напомнить, что США — глобальный террорист. За прошедшие 20 лет мы подорвали ситуацию на Среднем Востоке, а теперь мы ведём опосредованную войну на Украине. Её спровоцировали мы, спровоцировало НАТО. Бывший канцлер Германии только что призналась в том, что мы её спровоцировали.

А теперь мы пытаемся угрожать Китаю и уже предрекаем войну. Повторюсь: Китай не собирается вторгаться на территорию США, Китай нам не враг. У нас может начаться экономическая война. Вот зачем всё это. Всё это экономические войны. Война на Украине ведётся из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся природных ресурсов и рабочей силы России и мы боимся, что они объединятся с технологиями и капиталом Германии.

Именно поэтому мы взорвали газопровод «Северный поток», поэтому мы ведём войну на Украине. Это всё из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны. Пока все кричат о том, какой Путин плохой парень из-за того, что ввёл войска на Украину, Соединённые Штаты оккупируют треть Сирии. И какую треть? Ту, где есть нефть. А откуда я знаю, что мы там, чтобы украсть их нефть? Да потому, что это сказал президент США.

Дата выхода в эфир 31 января 2023 года.