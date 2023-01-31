NBC: доклад генерала ВВС о вероятном конфликте с Китаем вызвал дискуссии в США
Служебная записка главы аэромобильного командования США генерала Майка Минихана, где он призывает своих подчинённых заранее подготовиться к вероятному военному конфликту с Китаем и доложить о принятых для этого усилиях, вызвала дискуссии среди политиков и военного руководства страны. И хотя Министерство обороны США дистанцировалось от этих заявлений, однако некоторые заявили, что разделяют опасения Минихана, сообщает NBC News.
В своей докладной генерал предупреждает о вероятном военном конфликте между США и Китаем уже через два года: «Надеюсь, я ошибаюсь. Но моя интуиция подсказывает мне, что в 2025 году буду воевать». Минихан мотивирует свои прогнозы тем, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 году пройдут президентские выборы, то китайский лидер Си Цзиньпин может воспользоваться этим моментом, когда всеобщее внимание будет уделено политической борьбе, чтобы атаковать Тайвань, и это спровоцирует масштабный конфликт.
Поэтому генерал поручил своим подчинённым заранее подготовиться к такому варианту исхода событий, когда в конфликт окажутся вовлечены и Соединённые Штаты, и призвал их выстрелить «обоймой» по цели, «целясь в голову», говорится в статье. В качестве мер такой подготовки Минихан называет, в частности, создание вблизи острова «укреплённой, подготовленной, интегрированной и гибкой объединённой манёвренной группы, готовой сражаться и побеждать».
В служебной записке также приказано всем командирам авиаподразделений доложить Минихану к 28 февраля обо всех основных усилиях, которые были ими предприняты по подготовке к вероятной войне с Китаем. Посвящённые этому публикации в СМИ вызвали активную дискуссию среди американских политиков и военного руководства.
В частности, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии Майкл Маккол признал, что согласен с такими прогнозами. «Я тоже надеюсь, что он ошибается. Но, к сожалению, думаю, что он прав», — заявил Маккол в воскресенье в интервью телеканалу Fox News, комментируя служебную записку Минихана.
Маккол также обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в том, что она «демонстрирует слабость» США на мировой арене. По его мнению, из-за этого шансы на войну с Китаем сейчас «очень высоки», говорится в статье.
В то же время высокопоставленный член комитета по вооружённым силам в палате представителей Адам Смит выступил против подобных прогнозов, особенно со стороны военного руководства. «Я хочу внести полную ясность. Это не только нельзя считать неизбежным — это крайне маловероятно. Генералы должны быть очень осторожны, заявляя о том, что мы собираемся воевать», — подчеркнул Смит в интервью Fox News.
Министерство обороны США также официально дистанцировалось от заявлений Минихана, отмечает NBC News. В Пентагоне заявили в этой связи, что подобные прогнозы «не отражают точку зрения министерства на Китай».