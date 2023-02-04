NBC: «неприемлемые действия» — Блинкен отменил визит в Пекин из-за китайского аэростата

Глава Госдепартамента объявил, что откладывает крайне важную поездку в Китай, которая должна была разрядить напряжённые двусторонние отношения. Чиновник объяснил, что переносит свой визит на неопределённое время из-за запущенного Поднебесной «аэростата-шпиона», который парит над территорией США, передаёт NBC.

Этот китайский аэростат-шпион пустил по ветру крайне важную поездку госсекретаря Тони Блинкена в Китай.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: В свете неприемлемых действий Китая я откладываю запланированную на эти выходные поездку в Китай.

Блинкен, который стал бы первым госсекретарём за последние шесть лет, посетившим Китай, отменил визит, хотя ожидалось, что он встретится с председателем КПК Си Цзиньпином, чтобы нормализовать отношения во время исторической напряжённости. Две сверхдержавы расходятся во мнениях из-за поддержки Китаем Владимира Путина на Украине, угроз Тайваню, ядерной программы Северной Кореи, торговли и шпионажа КНР за США.

ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Мы должны послать Китаю очень чёткий сигнал, что это неприемлемо.

По словам экспертов, Китай не случайно запустил свой аэростат-шпион на той же неделе, когда США объявили, что создают новые военные базы на Филиппинах в 100 милях от Тайваня, чтобы сдержать вторжение.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, корреспондент NBC: Каковы другие последствия, которые Китай должен принять за эти действия? Каковы альтернативные издержки несёт отказ от встречи с китайцами и с китайским лидером?

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: Я могу только представить, какой была бы реакция в Китае, если бы они оказались на нашем месте… Как я уже сказал, первостепеннейшая задача — вывести его (аэростат. — ИноТВ) из нашего воздушного пространства.

Видные представители Республиканской партии говорят, что отмена поездки Блинкена — это недостаточно решительная ответная реакция.

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Считаете ли вы, что США должны были сбить аэростат или принять меры против него за последние пару дней?

МАЙК ГАЛЛАХЕР, конгрессмен от Висконсина: Считаю. Речь идёт о защите нашего суверенного воздушного пространства. И я думаю, что Коммунистическая партия Китая без колебаний сбила бы американский объект, находившийся в их воздушном пространстве.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: И как вы заметили, Андреа, этим двум сторонам есть о чём поговорить. Планирует ли секретарь Блинкен перенести поездку в Китай?

АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Что ж, Лестер, он говорит, что всё ещё хочет совершить визит, но не указывает, что именно должен сделать сейчас Китай, чтобы эта поездка состоялась. Хотя, по словам чиновников, в прошлом Китай отправлял аэростаты-шпионы, они никогда не задерживались над США так долго и не запускались как раз в тот момент, когда ведущий дипломат Америки собирался в Пекин на встречу с китайским лидером.

Дата публикации 04 февраля 2023 года.