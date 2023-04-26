МИД России: вряд ли марионетки США в Киеве адекватно воспримут призывы к миру

Россия отмечает готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, заявил российский МИД. Как отметило ведомство, Москва видит, что её принципиальные подходы по украинскому конфликту созвучны с положениями, которые предлагает Пекин.

При этом МИД полагает, что проблема не в недостатке планов, а в том, что киевский режим либо демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, либо ставит условия с нереалистичными требованиями.

«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив», — отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Так, весной 2022 года практически готовые мирные договорённости были внезапно отвергнуты Киевом, а украинский президент Владимир Зеленский законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Владимиром Путиным.

«Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — сказано в её заявлении.

26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведёт к заморозке конфликта и не предусматривает сдачу территорий.