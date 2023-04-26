МИД России: вряд ли марионетки США в Киеве адекватно воспримут призывы к миру
- РИА Новости
При этом МИД полагает, что проблема не в недостатке планов, а в том, что киевский режим либо демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, либо ставит условия с нереалистичными требованиями.
«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив», — отметила представитель МИД России Мария Захарова.
Так, весной 2022 года практически готовые мирные договорённости были внезапно отвергнуты Киевом, а украинский президент Владимир Зеленский законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Владимиром Путиным.
«Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — сказано в её заявлении.
26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как утверждал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведёт к заморозке конфликта и не предусматривает сдачу территорий.