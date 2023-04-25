Глава МИД Кулеба: Украина готова обсуждать мирный план, не приводящий к сдаче территории

Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведёт к заморозке конфликта и который не предусматривает сдачу территорий, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы приветствуем любые усилия по мирному плану, откуда бы они ни прилагались, но при условии, что, во-первых, этот мирный план не предусматривает сдачу территории России в обмен на окончание войны. Потому что это никогда не работало. И второе — что этот конфликт не становится замороженным», — сказал он CNN.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил газете Le Parisien, что намерен сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине и «не дать России победить» нынешний киевский режим.