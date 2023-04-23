Макрон заявил о намерении «не дать России победить» на Украине
- Gettyimages.ru
Как он заявил в беседе с изданием, он считает своей задачей приложить все усилия, чтобы киевский режим выстоял.
«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта... Мы сделаем всё, чтобы эта война не расширилась», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.