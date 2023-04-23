Макрон заявил о намерении «не дать России победить» на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Parisien, что намерен сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине и «не дать России победить» нынешний киевский режим.
Макрон заявил о намерении «не дать России победить» на Украине
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Как он заявил в беседе с изданием, он считает своей задачей приложить все усилия, чтобы киевский режим выстоял.

«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта... Мы сделаем всё, чтобы эта война не расширилась», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Макрон намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от французской стороны ничего по мирному плану по Украине.

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