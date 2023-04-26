Белый дом: пока неясно, даст ли разговор Си Цзиньпина и Зеленского импульс к миру

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В Белом доме заявили, что пока неясно, даст ли разговор председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского импульс к миру.
Белый дом: пока неясно, даст ли разговор Си Цзиньпина и Зеленского импульс к миру
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости

При этом в американской администрации добавили, что приветствуют то, что разговор состоялся.

Ранее в Елисейском дворце заявили о поддержке любого диалога в целях урегулирования на Украине.

26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.

В российском МИД заявили, что Москва отмечает готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

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