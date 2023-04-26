В Елисейском дворце заявили о поддержке любого диалога в целях урегулирования на Украине. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя французской администрации.

Представитель Елисейского дворца прокомментировал телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

«Франция поддерживает любой диалог, способствующий разрешению конфликта на Украине в соответствии с фундаментальными интересами Киева и международным правом», — заявил он.

26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.

В российском МИД заявили, что Москва отмечает готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

Как утверждал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Киев готов обсуждать любой мирный план, который не ведёт к заморозке конфликта и не предусматривает сдачу территорий.