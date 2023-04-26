Пресс-секретарь Зеленского сообщил о точках соприкосновения мирных планов Киева и Пекина

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения.
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о точках соприкосновения мирных планов Киева и Пекина
  • AP

Его заявление приводит украинское интернет-издание «СТРАНА.ua».

По его словам, во время телефонного разговора Си Цзиньпин уже лично представил китайский мирный план. В свою очередь, Зеленский заявил ему об украинской «формуле мира», которая для Киева является «приоритетной».

«Приятно, что есть определённые моменты, такие точки пересечения», — сказал Никифоров.

Он уточнил, что у Киева и Пекина совпадают мнения в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения.

«Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — утверждает пресс-секретарь Зеленского. 

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В российском МИД заявили, что Москва отмечает готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

В Белом доме заявили, что пока неясно, даст ли разговор Си Цзиньпина и Зеленского импульс к миру.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.

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