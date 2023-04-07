Лавров: переговоры по урегулированию на Украине могут быть лишь с учётом интересов России 

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.
Лавров: переговоры по урегулированию на Украине могут быть лишь с учётом интересов России 
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров отметил, что российские власти неоднократно заявляли, что Москва не отказывается от переговоров. 

«Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учёта российских законных интересов и озабоченностей», — сказал министр. 

Лавров добавил, что российская сторона «долгие-долгие годы» излагала и обозначала эти озабоченности в диалоге с Западом, в том числе с НАТО. По его словам, эти озабоченности были полностью проигнорированы Западом. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.

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