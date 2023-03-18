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МИД России: «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет

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«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.
МИД России: «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что киевский режим является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией, а страны Запада «вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине».

Она отметила, что «формула мира» Зеленского «никакого отношения к миру не имеет».

«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что переход к дипломатической фиксации окончания боевых действий на Украине возможен в случае выполнения всех пунктов его «формулы мира».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.

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