МИД России: «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что киевский режим является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией, а страны Запада «вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине».
Она отметила, что «формула мира» Зеленского «никакого отношения к миру не имеет».
«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что переход к дипломатической фиксации окончания боевых действий на Украине возможен в случае выполнения всех пунктов его «формулы мира».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» Зеленского.