В МИД России указали на создание антироссийской коалиции через «формулу мира» Зеленского

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского рассчитана на создание антироссийской коалиции, заявили в МИД России.

«Зеленский продолжает продвигать свою так называемую формулу мира, на деле направленную не на установление мира, а на сколачивание антироссийской коалиции», — сообщили в ведомстве.

Ранее Зеленский заявил, что переход к дипломатической фиксации окончания боевых действий на Украине возможен в случае выполнения всех пунктов его «формулы мира».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» украинского президента Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ультиматумы Зеленского для России.