Зеленский: к фиксации окончания боёв Киев перейдёт только после принятия формулы мира
Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Зеленского, переговоры Москвы и Киева маловероятны.
При этом он отметил, что Украина делает конкретные шаги и презентовала свою «формулу мира».
«Если это будет выполняться, мы дойдём до дипломатической фиксации окончания этой войны», — сказал Зеленский.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» украинского президента Владимира Зеленского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ультиматумы Зеленского для России.