Зеленский: к фиксации окончания боёв Киев перейдёт только после принятия формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переход к дипломатической фиксации окончания боевых действий на Украине возможен в случае выполнения всех пунктов его «формулы мира».

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Зеленского, переговоры Москвы и Киева маловероятны.

При этом он отметил, что Украина делает конкретные шаги и презентовала свою «формулу мира».

«Если это будет выполняться, мы дойдём до дипломатической фиксации окончания этой войны», — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал несуразными «мирные инициативы» украинского президента Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ультиматумы Зеленского для России.